Piccola guida ai concerti dell’estate 2019

Il Rock in Roma ormai sembra aver messo il rock in soffitta, nonostante il nome. Quest’anno il festival capitolino, che si svolge principalmente all’ippodromo delle Capannelle, punterà soprattutto su nomi dell’hip hop nostrano come Salmo (12 luglio), Gemitaiz (4 luglio) e Carl Brave , ma anche su Thegiornalisti (che suoneranno al Circo Massimo il 7 settembre), Calcutta e Subsonica . In cartellone ci sono anche un paio di nomi stranieri interessanti: James Blake (2 luglio) e i Kraftwerk (27-28 giugno) si esibiranno al Teatro romano di Ostia Antica, mentre il portoricano Bad Bunny , campione della latin trap, sarà a Capannelle.

Gli stranieri ci sono, per carità, a partire dal leader dei Radiohead Thom Yorke, che farà ben cinque date nel nostro paese. Ma rispetto agli anni scorsi manca qualche nome di peso, in particolare dal mondo della musica nera, la grande assente di questa estate in Italia. Molti rapper di punta della scena statunitense come Travis Scott, Future o 21 Savage, toccheranno diversi festival europei ma non passeranno dalle nostre parti. Peccato.

La stagione dei concerti estivi è quasi alle porte. Guardando i programmi dei principali festival, rispetto al 2018 la cosa più evidente è il gran numero di musicisti italiani che si esibiranno. Il fenomeno era già in atto da anni, ma quest’anno alcuni nomi, come Salmo, Franco126, Carl Brave e Calcutta, ricorrono nei cartelloni di molti eventi in modo impressionante. Del resto di autarchia un po’ ne soffriamo , anche in altri ambiti.

Il capoluogo lombardo, orfano dell’iDays, risponde alla capitale con una serie di eventi: il Milano Rocks si terrà appena fuori città, nell’Area Expo di Rho, il 30 e 31 agosto: gli headliner sono Florence + The Machine e i Twenty One Pilots , con spalle di tutto rispetto come The 1975 e soprattutto il genietto pop Billie Eilish .

Le Terme di Caracalla , come al solito hanno un programma di musica leggera non troppo avventuroso, ma di qualità: Ennio Morricone tornerà su quel palco per l’ultima volta con sette date (15, 16, 18, 19, 21, 22 e 23 giugno), Francesco De Gregori (11 e 12 giugno) si esibirà con l’orchestra e ci sarà anche Mark Knopfler (20 e 21 giugno).

Come ogni anno, Villa Ada Roma Incontra il Mondo ha i suoi tempi, anche se per ora ha già annunciato una buona fetta del programma: la cosa più interessante sono i Deus (9 luglio) che rifanno il loro disco The ideal crash, ma spiccano anche Garbage (8 luglio), Calexico and Iron & Wine (24 luglio), Massimo Volume + Giardini di Mirò (7 luglio), e Tinariwen (3 luglio).

A Roma ci sarà anche l’unica (per ora) data estiva di Liberato , che suonerà il 22 giugno in un luogo ancora misterioso.

In provincia di Rimini, a Bellaria-Igea Marina, dal 12 al 14 agosto ci sarà invece il Bay Fest , evento dedicato alla musica punk-rock con The Offspring, Ska-P, Frank Turner, Nofx e altri.

Come da tradizione, d’estate il Bronson si sposta sulla spiaggia di Marina di Ravenna per il Beaches Brew : dal 4 al 7 giugno suoneranno tra gli altri Courtney Barnett , Bcuc, Kel Assouf e Any Other.

Arti Vive (4-7 luglio) è una manifestazione di Soliera, in provincia di Modena, e punta sui musicisti stranieri come Sharon Van Etten , James Holden e Cloud Nothings.

Cambiamo regione e andiamo in Emilia-Romagna . Il Ferrara Sotto Le Stelle si terrà anche quest’anno a piazza Castello e offre come al solito concerti di ottima qualità: in cartellone spiccano il solito Thom Yorke (18 luglio), ma anche Julia Holter (24 giugno), Tash Sultana e i Teenage Fanclub (11 giugno).

Andiamo un po’ più a nord: alla Cava la Beola di Monte, in Val d’Ossola, è in programma il Nextones : dal 26 al 28 luglio si esibiranno Nina Kraviz , Amnesia Scanner , Caterina Barbieri & Ruben Spini e non solo.

Balla Coi Cinghiali , in programma dal 22 al 24 agosto nel Forte di Vinadio (Cuneo), punterà invece su nomi come Fast Animals and Slow Kids , Tedua e Paolo Benvegnù.

Il Kappa Futur Festival , in programma al parco Dora il 6 e 7 luglio, è dedicato agli appassionati di elettronica. Ci saranno producer e dj internazionali come Amelie Lens , Peggy Gou , Modeselektor, The Black Madonna, Nina Kraviz e Carl Cox.

Il Woodoo Fest andrà in scena a Cassano Magnago, in provincia di Varese, tra il 17 e il 21 luglio e vedrà protagonisti Cosmo e Ivreatronic , Tre Allegri Ragazzi Morti e La Rappresentante di Lista .

Restiamo in Lombardia. A Brescia purtroppo non si terrà più il Musical Zoo . All’anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera invece tornerà il Tener-a-mente : nella line up, tra gli altri, ci sono Calexico and Iron & Wine (23 luglio), Johnny Marr (20 giugno) e il leader degli Smashing Pumpkins Billy Corgan (28 giugno).

Il Carroponte ha una programmazione molto varia, come succede ogni anno: si passa dal rap di A$AP Rocky e Octavian (17 luglio, bel colpo portarli in Italia) al punk dei Melvins (24 giugno).

Il Terraforma di villa Arconati (5-6-7 luglio) si conferma come uno dei festival più originali d’Italia , non solo per le sue scenografie retrofuturiste: i protagonisti del 2019 saranno Laurie Anderson , Buttechno, Donato Dozzy , RP BOO e non solo.

Nell’ambito della rassegna Magnolia estate il locale dell’idroscalo ospiterà artisti come Nu Guinea (19 maggio), The Dream Syndicate (19 Giugno), Julia Holter (23 Giugno), Kurt Vile & The Violators (25 Giugno) e Kamasi Washington (16 luglio).

Il Magnolia , d’estate come d’inverno, è uno dei locali da tenere più d’occhio a Milano. Anche stavolta ospiterà diversi eventi interessanti: il Miami ormai è un’istituzione e quest’anno in cartellone presenta Coma_Cose , Chadia Rodriguez , Clavdio, Franco 126, Bugo, Massimo Pericolo (al debutto live) e altri.

Veneto e Friuli-Venezia Giulia

Dal Veneto quest’anno arriva la novità più interessante dell’estate, l’Home Venice Festival (12-14 luglio). Riportando in vita in un certo senso lo spirito dell’Heineken Jammin’ Festival gli organizzatori dell’Home di Treviso hanno deciso di riportare la musical dal vivo al Parco San Giuliano di Mestre, presentando una line up ancora non definitiva ma molto interessante: i concerti in programma sono quelli di Aphex Twin (12 luglio) Paul Kalkbrenner, Pusha T, Mura Masa, Modeselektor, Massimo Pericolo, Tedua e altri. Treviso però non resterà senza musica grazie al Core Festival (7-9 giugno), sempre organizzato dall’Home e dedicato interamente alla musica italiana: sul palco sono attesi Calcutta, Salmo, Achille Lauro e J-Ax+Articolo 31.

Quest’anno torna anche lo Sherwood di Padova (dal 7 giugno al 6 luglio), che festeggia vent’anni di storia: al parcheggio nord dello Stadio Euganeo suoneranno Dropkick Murphys, Coma_Cose, Rkomi e non solo.

Spostiamoci in Friuli-Venezia Giulia. La rassegna Sexto ’Nplugged di Sesto al Reghena (2-9 luglio), in provincia di Pordenone, punta su Billy Corgan (2 luglio), Sharon Van Etten (8 luglio) e Michael Kiwanuka (9 luglio).

Il Pordenone Blues Festival, in calendario dal 15 al 20 luglio tra piazza xx settembre e il parco San Valentino, ospiterà l’unica data italiana dei dublinesi The Stars from The Commitments, i Kool & The Gang e i californiani Rival Sons.

Liguria, Toscana e centro Italia

A Genova il Balena Festival, dopo l’edizione di aprile, dovrebbe raddoppiare anche d’estate: al momento l’unico nome che conosciamo sono gli Easy Stars All Stars (31 luglio), ma dovrebbero aggiungersene altri.

Dopo diverse edizioni di alto livello, il Mojotic a Sestri Levante sembra aver perso colpi e non ha neanche un nome straniero. Gli artisti in cartellone quest’anno sono The Zen Circus (26 luglio) e Pinguini Tattici Nucleari (27 luglio).