Musica e trascendenza a Terraforma

Il giornalista britannico Matthew Collin nel suo ultimo libro Rave on fa un viaggio intorno al mondo, a caccia del senso che ha oggi la musica dance nelle sue infinite forme. Ne ripercorre la storia, dai magazzini di Chicago in cui nella seconda metà degli anni ottanta si celebrava “la vendetta della disco”, fino ai mega party di Dubai in cui consuma la mercificazione definitiva del genere che negli Stati Uniti oggi si preferisce chiamare con l’asettica sigla edm, electronic dance music.

All’inizio del libro, quando cerca di segnare i confini esperienziali della dance music, Collin cita il discorso del reverendo Roderick Norton al funerale di Frankie Knuckles (uno dei padri fondatori della house): “Era un tipo molto particolare di musica spirituale che è riuscita a unire tensione celestiale e desiderio profano”, ha detto il sacerdote. Poco dopo che la disco music era stata data per morta, la house è riemersa come una fenice dal fuoco, per dare ai suoi adepti un senso di unità, di partecipazione, di profonda, sensuale appartenenza.

A Villa Arconati, vicino a Milano, l’edizione 2018 del festival Terraforma ci ha ricordato cosa significa essere uniti dall’esperienza comune dell’elettronica e della dance, in un contesto lontano sia dal finto lusso dei club edm che dalle folle oceaniche dei festival all you can eat. Il tema di quest’anno, a Terraforma, era lo spazio.

Nella fantascienza lo spazio più che un luogo è un viaggio. E il viaggio spaziale è l’esperienza più trascendente che possiamo immaginare: pensiamo al trip psichico di Solaris, alle distorsioni spazio-temporali di Interstellar e di 2001: odissea nello spazio o al “viaggiare senza muoversi” di Dune.