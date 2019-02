L’autarchia non può che far male alla musica italiana

Il 17 febbraio il deputato della Lega Alessandro Morelli, presidente della commissione trasporti e telecomunicazioni della camera, ha presentato una proposta di legge per obbligare le radio italiane a dedicare “almeno un terzo della loro programmazione giornaliera alla produzione musicale italiana, opera di autori e di artisti italiani e incisa e prodotta in Italia, distribuita in maniera omogenea durante le 24 ore di programmazione”. La sua proposta però parte da una premessa discutibile. Secondo Morelli, ex direttore di Radio Padania, “La vittoria di Mahmood all’Ariston dimostra che grandi lobby e interessi politici hanno la meglio rispetto alla musica”. E qui già le cose non tornano. Mahmood è italiano al cento per cento e la sua vittoria è stata talmente espressione delle élite lontane dal “popolo” che Soldi, il brano che ha vinto Sanremo, sta battendo record su record su Spotify ed è entrato anche nella Top50 mondiale. Questa iniziativa un po’ sovranista della Lega (l’iter legislativo in realtà non è neanche cominciato) purtroppo ha già ricevuto l’adesione della Siae, che ha definito la proposta “quanto mai opportuna”. La Fimi, invece, l’associazione dei discografici italiani, è stata più tiepida, stando alle dichiarazioni del presidente Enzo Mazza, che ha ricordato che la percentuale di canzoni italiane nel mercato nazionale supera già il 50 per cento.

Siamo in un momento storico in cui la musica italiana va molto bene, a partire dai concerti

Il problema è che la propaganda prende il sopravvento sulla realtà. Se guardiamo la classifica dei brani più trasmessi in radio nel 2018, scopriamo che gli artisti italiani sono già ben rappresentati: su 100 brani, stando a un’indagine di Radiomonitor, troviamo infatti 49 canzoni internazionali e 51 italiane. Se guardiamo la classifica dei brani più ascoltati in radio la scorsa settimana (dati Earone), nei primi venti posti ci sono dieci canzoni italiane. Insomma, la musica italiana c’è eccome. Non è chiaro poi in che modo, se questa proposta diventasse legge, si potrebbe imporre una programmazione musicale alle radio private, violando così la loro libertà editoriale. Le radio infatti non sono aziende pubbliche ma aziende che fanno della raccolta pubblicitaria la loro principale fonte di guadagno. Siamo in un momento storico in cui la musica italiana va molto bene, a partire dai concerti. Basta vedere quanti biglietti vendono musicisti famosi come Jovanotti, Vasco Rossi e Ligabue, che da anni continuano a fare tour da tutto esaurito . Ma anche artisti una volta considerati di nicchia oggi fanno numeri importanti (Cosmo nel 2017 a Milano ha suonato ai Magazzini Generali, che ha una capienza mille persone. Il 2 febbraio si è esibito al Forum di Assago, che ha una capienza di 12.700 persone). Sono dati isolati, ma fanno capire bene una tendenza che potrebbe essere confermata da tanti promoter di concerti e organizzatori di eventi.

pubblicità