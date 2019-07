La vendetta dei rapper sognatori

J. Cole, Under the sun (feat. Kendrick Lamar, Lute, DaBaby)

Il primo weekend di luglio negli Stati Uniti in in Italia sarà ricordato come quello delle collaborazioni tra rapper. Partiamo dall’estero, come da tradizione: Revenge of the dreamers III è il terzo capitolo di una serie inaugurata nel 2014 dalla casa discografica Dreamville.

Il nome di punta dell’intera operazione è J. Cole, rapper nato in una base militare tedesca, cresciuto nel North Carolina e autore nel 2018 dell’ottimo KOD, amara riflessione sul rapporto tra droga e giovani nei quartieri poveri americani. Al fianco di J.Cole ci sono altri artisti sotto contratto con la Dreamville come Bas, Cozz, Omen e JID, ma anche ospiti prestigiosi come Kendrick Lamar (in incognito), Vince Staples (che confessa i suoi incubi nel finale di Rembrandt…run it back), Ty Dolla $ign (che contribuisce con il suo flow dolce al sensuale singolo Got me) e altri.

Revenge of the dreamers III spazia molto, dalla trap latina del brano Costa Rica ai beat quasi soul di Don’t hit me right now, fino ai suoni old school di 1993. Uno dei pezzi più ricchi di sfumature è Under the sun, il primo in scaletta, dove a J.Cole, Lute e DaBaby (che nelle strofe attaccano i detrattori e trovano il tempo per prendersela con l’attore Liam Neeson) si aggiunge nel ritornello il già citato Lamar.

Revenge of the dreamers III è una compilation di hip hop estivo e radiofonico, un disco perfetto da portarsi in vacanza. Cominciate a metterlo in valigia.