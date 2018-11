Rosalía trasforma il flamenco in pop globale

In El mal querer, prodotto dalla stessa Rosalía insieme a Pablo “El Guincho” Díaz-Reixa (già collaboratore di Björk), si alternano momenti di flamenco quasi tradizionale (Que no salga la luna è bella da far tremare i polsi) ad altri più rnb come Pienso an tu mirá e Bagdad (in quest’ultimo pezzo la voce della cantante è satura di autotune). Questa non è musica fatta solo per fare record su YouTube in stile Despacito. El mal querer è un concept ispirato alla trama della Flamenca , un romanzo anonimo del 1200, e ogni canzone racconta una parte della storia. Anche l’estetica dei video di Rosalía, che giocano con l’iconografia spagnola un po’ come i video di Liberato giocano con quella napoletana (e infatti c’è già chi accusa Rosalía di non essere abbastanza “autentica”, buon per lei, vuol dire che ha fatto centro).

Il successo mondiale delle canzoni in lingua spagnola (alle quali in Italia siamo abituati da tempo, soprattutto d’estate) non è certo una novità. E sicuramente il fatto che negli Stati Uniti gli ispanici siano arrivati a quota 52 milioni è un fattore. Ma la forza di Rosalía prescinde anche da queste considerazioni: i suoi brani sono splendidi. La ragazza prende un genere tipicamente spagnolo come il flamenco e lo modernizza con invidiabile gusto pop e con una scelta degli arrangiamenti impeccabile. .

Oggi è più facile che un disco colombiano, giapponese o, come in questo caso, spagnolo possa imporsi anche al di fuori dei confini nazionali. Un caso in grado di fare scuola è quello della catalana Rosalía, che con il suo secondo album El mal querer sta raccogliendo recensioni entusiaste dalla stampa di mezzo mondo, da Pitchfork al Guardian , e si è portata a casa cinque nomination ai Latin grammy.

Daughters, City song

Un po’ in sordina, in questi giorni è uscito uno dei dischi “rock” più interessanti degli ultimi mesi. Si tratta di You won’t get what you want dei Daughters, gruppo noise di Providence, Rhode Island, che era fermo discograficamente da otto anni.

Mescolando rock, metal e industrial, i Daughters hanno creato un album che sembra figlio delle paranoie dei Birthday party di Nick Cave e delle atmosfere care ai Jesus Lizard. Batteria marziale, testi minimalisti e forti come coltellate (l’ossessivo verso “This city is an empty glass” di City song è memorabile nella sua semplicità) e atmosfere da fine del mondo. You won’t get what you want si ascolta tutto d’un fiato, come una lunga corsa al buoi verso gli scogli. Se vi piace la musica cupa, per voi questo disco sarà una pacchia.