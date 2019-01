La vedova inconsolabile

Gentile bibliopatologo, non so se potrà dare conforto a questa mia strana malinconia di lettrice: da quando quindicenne lessi per la prima volta Thomas Mann e precipitai nell’ammirazione sconfinata per questo eccelso autore, non riesco più a guarire dalla morbosa attesa di incontrare un altro autore pari a lui. Ma questo non accade. Quindi la mia vita di lettrice è perennemente delusa.

Cara Alexandra,

l’ideale accompagnamento musicale alla mia risposta è una canzone dei Beatles che si chiama Baby’s in black. Ti prego di ascoltarla in sottofondo, mentre leggi. Racconta di una ragazzina innamorata che veste sempre di nero, e che continua a struggersi e a sospirare anche se il suo amato non tornerà mai più. Potresti essere tu dopo che in età troppo tenera – pressappoco gli anni di Tonio Kröger – hai conosciuto il grande amore della tua vita. Strano come certe fortune si tramutino in condanne quando cadono nel tempo sbagliato, vero?

In un mondo ideale, quel che vale per gli amori dovrebbe valere per i libri: alle elementari, un tenero e casto amore per il primo della classe con il ciuffo biondo (Il piccolo principe); poi, arrivata la pubertà, le prime cotte per il poco di buono con cui la mamma ti proibisce di uscire (Bukowski), per il bel tenebroso che fa discorsi strani (Hesse), per lo sbandato che ti ispira la missione di rimetterlo in riga (Kerouac). Finalmente entri nell’età nubenda, ed è solo allora che dovresti fare gli incontri giusti. E invece il destino, che si diverte a sparigliare le carte, ti ha messa precocissimamente nei panni della vedova inconsolabile. Thomas, Thomas, quando troverò un altro uomo alla tua altezza reale?