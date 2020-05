Questo articolo è uscito a pagina 5 del numero 9 di Internazionale Kids , in vendita in edicola o in abbonamento .

Ogni giorno le notizie viaggiano veloci da una parte all’altra del mondo per raccontarci fatti successi a migliaia di chilometri di distanza: negli Stati Uniti il presidente minaccia di non fare più affari con la Cina, in Nuova Zelanda la prima ministra ha delle ottime idee per sconfiggere il nuovo coronavirus, in Germania il campionato di calcio ricomincia a porte chiuse, in Brasile uno skater di 11 anni ha fatto un salto da record dopo essersi allenato nel cortile della nonna.

Tutte queste informazioni arrivano fino a noi da paesi lontani anche grazie al lavoro delle agenzie di stampa, dei corrispondenti e delle redazioni che decidono di collaborare insieme su un’inchiesta.

L’articolo di copertina parla proprio di questo e comincia con la storia di Hans, un ragazzo di 13 anni appassionato di giornalismo che in Costa d’Avorio ha creato un programma radiofonico.

Visto che anche voi siete appassionati di notizie, tanto che a volte leggete Internazionale Kids tutto d’un fiato, abbiamo pensato di preparare una fanzine gratuita che arriva per email, da stampare, leggere e colorare. Esce tre volte alla settimana e contiene parole misteriose legate all’attualità, lettere alla redazione, invenzioni, opinioni e tutto quello che riusciamo a far entrare in un foglio A4. Potete iscrivervi qui, ma fate presto, perché è un progetto temporaneo: si potrebbe autodistruggere da un momento all’altro.