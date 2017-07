Noma Bar, autobiografia in cinque atti

Se vi piacciono le illustrazioni o vi piace disegnare, se lo fate per lavoro o anche solo per hobby, Bittersweet di Noma Bar fa per voi. Va bene anche se non vi piacciono il disegno e le illustrazioni, se non lo fate per lavoro o per hobby: Bittersweet è una di quelle cose che va conservata tra i vostri libri preferiti.

È l’ultima opera dell’illustratore israeliano, divisa in cinque volumi: Less more, In out, Pretty ugly, Life death, Rough smooth. Un’autobiografia disegnata con una grande quantità di illustrazioni, poster, schizzi e copertine di magazine, tra cui Internazionale. Attraverso tutto questo materiale, Bar ci racconta il suo lavoro e le esperienze che lo hanno formato come artista.