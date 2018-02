Gli occhiali mentali di Gipi

Essendo uscito distrutto da quella giornata… perché poi quando stai tutta una giornata a discutere ti senti molto scemo… ecco, scemo è la parola chiave… nel senso che provavo a ragionarci con queste persone e spesso c’erano problemi di comprensione delle cose che gli scrivevo. Allora ho pensato agli occhiali. Se io mi levo gli occhiali non ti vedo più e ho pensato agli uomini delle caverne, cioè ai primitivi miopi. Se te al tempo delle caverne eri miope eri considerato uno che aveva problemi di percezione della realtà che sarebbero durati per sempre. Nessuno immaginava che un giorno sarebbero stati inventati gli occhiali, che li avresti messi e che avresti visto le cose intorno a te, che avresti potuto comprenderle. E quindi ho immaginato che un giorno la stessa cosa potrebbe accadere con l’intelligenza, cioè col pensiero. Cioè degli occhiali che li metti perché sei scemo; scemo non sarà più un offesa, è una condizione, come essere miopi; tu li metti e improvvisamente ti si colmano le ‘idiottrie’.