Detroit, Gli sdraiati e gli altri film del weekend

Gli sdraiati di Francesca Archibugi è tratto dal romanzo di Michele Serra del 2013. Ma la regista romana, che ha sceneggiato il film insieme a Francesco Piccolo, ne ha fatto un’opera sua, attualizzando il libro di Serra e allargandone il punto di vista. Giorgio Selva (Claudio Bisio) è il conduttore di una trasmissione molto popolare della Rai, divorziato. Non ha praticamente alcun rapporto con la ex moglie con cui però ha un figlio adolescente, Tito (Gaddo Bacchini), che divide il suo tempo tra i due genitori. Giorgio fatica a capire il mondo del figlio, si lamenta per il suo disordine e perché non sa praticamente niente di lui. Non ha punti di riferimento e non riesce a stabilirne.

Il confronto generazionale non è esattamente una novità, non certo nei film di Francesca Archibugi. Ma i toni sono quelli del mondo di oggi. In cui il confronto non diventa praticamente mai scontro, non è mai politico, ma intimo. La generazione di Giorgio Selva (e quella di Serra) fatica evidentemente a passare dalla parte di quella che in gioventù hanno contestato e affrontato, quella dei padri. Fatica anche di più, però, a capire quella dei figli. Ma negli Sdraiati non si arriva (e non si cerca nemmeno di arrivare) a una soluzione del problema.

In compenso Francesca Archibugi ci offre tantissimi spunti per osservare il nostro presente. Lo fa alla sua maniera, con uno stile e un tono riconoscibili, almeno per chi la segue dai tempi dei suoi clamorosi esordi (e parliamo della fine degli anni ottanta). Su tutti uno spunto che è dolorosamente attuale, cioè il fatto che viviamo in una società dove esiste la disparità di genere e che viviamo in un paese (e questo è sottolineato con una bellissima scena) dove una donna non è mai ancora stata presidente del consiglio. Forse, anche grazie a pochi ma particolarmente riusciti personaggi femminili (in particolare quelli di una Antonia Truppo sorprendentemente milanese e una Donatella Finocchiaro presidente) Archibugi vuole suggerire che in realtà la soluzione c’è, ed è tutta femminile.

A questo punto è molto bello poter proseguire con un film realizzato da un’altra donna, che tra l’altro è anche la prima (e per ora l’unica) regista ad aver vinto un premio Oscar. Ovviamente stiamo parlando di Detroit, di Kathryn Bigelow. Ho già accennato al film quando è stato presentato al festival di Roma, alla fine di ottobre. Ora entriamo più nel merito. Come suggerisce il titolo, il film è ambientato durante le rivolte che insanguinarono la città del Michigan nell’estate del 1967 e che in sostanza videro la popolazione nera scontrarsi con polizia e guardia nazionale. Il bilancio alla fine degli scontri parla di 43 morti, quasi tutti neri, e migliaia di arresti. Nella prima parte del film, Bigelow ci rimanda rapidamente ed efficacemente, nel vivo degli scontri. Poi il quadro si restringe su un singolo episodio, noto come l’Algiers motel incident.