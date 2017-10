Manifesto e gli altri film del weekend

Il festival del cinema di Roma è cominciato con un western, Hostiles di Scott Cooper (Il fuoco della vendetta). Negli ultimi anni dell’ottocento un drappello di soldati deve scortare un grande capo dei cheyenne nel luogo dove vuole essere seppellito. Il grande capo è uno di quelli che ha fatto lo scalpo a Custer, a Littlebighorn, ma ormai è vecchio e malato. I soldati blu dovranno accompagnarlo da una specie di campo di concentramento del Nuovo Messico al Montana, dove c’è un territorio sacro dei cheyenne. Al comando del drappello c’è un intenso (come al solito) Christian Bale nei panni di un esperto capitano, celebre per la sua mano pesante con i nativi. Sulla loro strada incontreranno ostacoli di ogni genere, razza e colore. Nel cast anche Rosamund Pike, sempre più che convincente quando esce fuori dalle righe (come in Gone girl).

Per pochi giorni in sala c’è Manifesto di Julian Rosefeldt: film concettuale che permette a Cate Blanchett di strabiliare con le sue capacità interpretative. L’attrice australiana declama, in 13 quadri, celebri “manifesti” di movimenti letterari, politici, artistici e via dicendo. Dà voce a Karl Marx, Tristan Tzara, André Breton, ai futuristi, a Rodchenko, a John Cage, addirittura a Von Trier e a Vinterberg e a tanti altri. In ognuno dei quadri Blanchett cambia ambientazione, personaggio, aspetto e accento. Il film nasce come una specie di versione tagliata (90 minuti) di un’installazione video più lunga (circa 130 minuti) presentata a Melbourne nel 2015.

Curiosa operazione, ma forse necessaria, quella che riguarda Thor. Nell’ultimo film con la divinità nordica come protagonista, Thor. Ragnarok, il regista neozelandese Taiki Waititi compie una decisa svolta nella saga, iscrivendo il biondo dio del tuono, intepretato da Chris Hemsworth, al club dei supereroi più scanzonati. Quindi siamo di fronte a un film molto divertente, che però si allontana dal mondo Marvel con cui siamo cresciuti (il dottor Blake? E chi è?). Ma con questo probabilmente bisogna fare pace definitivamente. La svolta appare però necessaria, perché la saga seriosa dei primi due film di Thor era oggettivamente difficile da mandare avanti. In Ragnarok, in compenso, Waititi può sfruttare la vena d’ironia che non manca ai suoi interpreti (Hemsworth, Hiddleston, Blanchett e naturalmente Jeff Goldblum). Da vedere accompagnati dai bambini (non troppo piccoli).

In Cecoslovacchia prima e in Repubblica Ceca e in Slovacchia poi, la commedia è un genere molto frequentato. L’ironia e il senso dell’umorismo fanno parte del bagaglio cinematografico. Dai primi film di Miloš Forman alle commedie agrodolci di Jan Svěrák, gli esempi anche più recenti non mancano. Cure a domicilio di Slávek Horák è la storia di Vlasta (Alena Mhulová), infermiera a domicilio che si fa in quattro per gli altri finché non scopre di essere malata. Sulla carta potrebbe sembrare triste, ma non è così. Nell’umanità del marito (Boleslav Polívka), una specie di vignaiolo ubriacone e pigro, e nella determinazione di un’amica pranoterapeuta (Tatiana Vilhelmová), troverà gli strumenti giusti per affrontare la sua condizione.

A un certo punto l’amica regala a Vlasta un cucchiaio piegato con la sola forza delle dita. Come non pensare a Uri Geller e a quella Indagine critica sulla parapsicologia di Piero Angela, andata in onda sulla Rai nel 1978, che fu una specie di apripista di Quark (la sigla non lascia dubbi). Horák, che ha anche scritto la sceneggiatura, torna al cinema (è stato assistente alla regia di Svěrák in Kolya, Oscar nel 1996) dopo una lunga carriera in pubblicità.

Anthony Lane sul New Yorker fa un bell’elogio di Robert Pattinson. Racconta l’incontro tra H.L. Mencken e Rodolfo Valentino in un ristorante di New York nell’agosto del 1926. Mencken descrive Valentino come un uomo consumato dal suo successo, dalla sua statura di divo. Ogni volta che una fan urlava il suo nome, al grande seduttore del muto sembravano torcersi le budella. Valentino non ne è uscito vivo (è morto di peritonite due mesi più tardi). Ma, continua Lane, ci sono modi meno definitivi per sfuggire dal frullatore della ultracelebrità. Ci si può ritirare dalle scene, cadere in qualche scabroso scandalo oppure buttarsi nel lavoro.