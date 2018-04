I segreti di Wind River e gli altri film del weekend

Un fanta-horror che ha alla base un incubo più che reale, il terrore inconfessabile di ogni genitore, cioè l’impossibilità di proteggere i propri figli da una minaccia mortale. Con in più un risvolto quasi perverso. I mostri che stanno decimando il genere umano nel film scritto e diretto da John Krasinski, A quiet place, sono sensibilissimi al rumore. Basta un piccolo suono e loro arrivano di gran carriera a sbranarti. Lo stesso Krasinski ed Emily Blunt interpretano una coppia con due figli, che cerca di sopravvivere in un ambiente totalmente ostile.

Krasinski, che è un autore, regista e attore intelligente, gioca con i mostri per raccontare un’ansia che i genitori possono legittimamente nutrire in un paese in cui il loro figlio può essere ucciso con un’arma automatica mentre è a scuola. Ma, come scrive John DeFore sull’Hollywood Reporter , il film è fatto molto bene e darà soddisfazione anche a chi non è disposto ad accettare la metafora.

Ma ancora non basta. Krasinski (che nella vita reale è sposato con Emily Blunt, con cui ha due figlie) ha voluto rendere ancora più evidente l’angoscia dei due genitori, non solo attraverso una figlia sorda, che quindi non percepisce i rumori (compresi quelli che provoca), ma anche attraverso la gravidanza della donna. Se si riesce con difficoltà a far vivere nel silenzio due bambini piccoli, con un neonato l’impresa appare disperata.

Dopo due sceneggiature apprezzate come quelle di Sicario e di Hell on High Waters, Taylor Sheridan era molto atteso al suo debutto alla regia. I segreti di Wind River è un dramma ambientato in una riserva indiana, luoghi a sé dove, probabilmente anche a causa del grande rimosso della conquista del west, regole e leggi vanno per conto proprio. C’entra anche il fatto che queste riserve spesso si trovano in luoghi a dir poco ostili dove, come ricorda il protagonista del film, i nativoamericani sono stati costretti dai conquistatori del west.

Cory (Jeremy Renner) è quello che in una favola si sarebbe definito il guardiacaccia. Conosce alla perfezione i boschi della riserva e collabora con la polizia locale quando bisogna liberarsi di predatori pericolosi come lupi e leoni di montagna. È un uomo bianco, ma come tutti i migliori tracker, è accettato e rispettato nella comunità dei nativi. Quando Cory trova il corpo di una ragazza assiderata in mezzo al nulla, riaffiora con violenza un trauma che ha colpito lui e la sua famiglia. Anche per questo accetta di aiutare la giovane agente dell’Fbi (Elizabeth Olsen) che indaga sulla morte della ragazza.

Jeremy Renner è un attore che mi piace moltissimo, capace di dare profondità e umanità a personaggi come l’artificiere di Hurt locker, il socio di Ben Affleck in The town o Aaron Cross, cioè l’erede di Jason Bourne. Magari ancora non ce l’ha fatta con Occhio di Falco degli Avengers, ma non gli sono state date grandi opportunità. Nel ruolo di Cory è semplicemente perfetto. È con lui che vorremmo attraversare una landa ghiacciata, se mai dovessimo trovarci in una circostanza simile. Il film è ben fatto, Sheridan è attento all’atmosfera e alle psicologie. Ma, come nota Bilge Ebiri sul Village Voice, la trama è un po’ scontata e alla fine I segreti di Wind river è soddisfacente (”un bellissimo episodio di Csi: Wyoming“), ma non indimenticabile.