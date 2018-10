Giornalisti rapaci

Una notte del 2016, mentre Rukmini Callimachi era sola nella sua casa di New York perché il marito era al lavoro, qualcuno ha cominciato a bussare alla porta e a suonare il campanello. I colpi alla porta e il trillo del campanello non accennavano a finire, così Callimachi ha chiamato terrorizzata il 911. La giornalista del New York Times, esperta di terrorismo, pensava che il gruppo Stato islamico (Is) fosse venuto a cercarla. Invece non era l’Is ma qualcosa di piuttosto banale: un tecnico incaricato di avvisare i residenti che si era rotta una tubatura e che non funzionava lo scarico dei gabinetti. La storia, che secondo l’autrice è il primissimo esempio di come Callimachi non si sia fatta intimidire dall’Is, è raccontata nel podcast del New York Times Caliphate.

Definito uno strumento per dipanare i misteri dello Stato islamico, Caliphate ha come protagonista e narratrice Callimachi, un’intrepida giornalista abbastanza umana da essere paranoica e abbastanza giornalista da essere disposta a osare. Caliphate è anche un nuovo modello di giornalismo occidentale, in cui il giornalista è l’eroe morale, al tempo stesso paladino dei valori occidentali (ossia “buoni”). Se Callimachi si accanisce e spolpa i suoi personaggi, o si prende libertà rispetto all’etica giornalistica perfino nelle rassicurazioni che offre agli intervistati, tutto le viene comunque perdonato in nome del più alto obiettivo della lotta al terrorismo.

I primi episodi di Caliphate trasmettono questa impressione, pieni come sono di promesse sulla verità a proposito del gruppo Stato islamico che sta per essere rivelata. Questa rivelazione però non arriva.