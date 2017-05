Un manifestante soccorre un uomo ferito durante le proteste antigovernative a Caracas, in Venezuela. Migliaia di persone sono scese in strada nel paese per chiedere le dimissioni di Nicolás Maduro e nuove elezioni presidenziali . Negli scontri con la polizia, il 19 aprile, sono morte almeno tre persone. (Carlos Garcia Rawlins, Reuters/Contrasto)