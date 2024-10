“L’Eden, come raccontano alcuni, era un giardino dove i primi umani vivevano in armonia con l’ambiente, concepito per aiutarli a sopravvivere. Se questa storia è vera, noi abbiamo fatto veramente poco per mantenere quel giardino pulito e rigoglioso. Sia che ci crediate o meno, di sicuro questa storia non prevedeva che il costo dell’evoluzione della nostra specie fosse l’esaurimento delle risorse naturali”. Così scrive Cristina de Middel, presidente dell’agenzia Magnum Photos, per lanciare la nuova vendita di stampe fotografiche in edizione limitata, che si chiama appunto Eden, ed è pensata per celebrare la bellezza del nostro pianeta attraverso la fotografia.

Non solo animali e paesaggi naturali: tra le stampe scelte personalmente dagli stessi fotografi si trovano anche persone comuni e famose, situazioni che spostano l’attenzione sul rapporto tra gli umani e il resto dell’ambiente, e sulle tracce di questa interazione, che siano divertenti, curiose ma anche drammatiche e problematiche. Per selezionare più di un centinaio di immagini, stavolta l’agenzia si è unita a The photo society, un gruppo di fotografi che hanno collaborato con il National Geographic, la storica rivista che ha fatto del racconto della Terra il suo marchio di fabbrica.