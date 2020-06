Il Brasile diviso in due

Negli stessi giorni, scrive France24 , gli Stati Uniti hanno mandato in Brasile due milioni di dosi di idrossiclorochina, l’antimalarico che il presidente statunitense Donald Trump promuove per curare il covid-19, nonostante l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) abbia sospeso la sperimentazione sul farmaco.

La crisi sanitaria brasiliana si è intrecciata con una crisi politica, che vede uno scontro fortissimo sulle misure di contenimento del virus tra il presidente di estrema destra e le autorità locali.

A São Paulo il 31 maggio ci sono stati scontri violenti tra i sostenitori di Bolsonaro e quelli che manifestavano contro di lui, con la polizia che ha represso duramente i manifestanti critici verso Bolsonaro. Secondo un sondaggio, il 45 per cento dei brasiliani non pensa che il presidente sia responsabile per la tragica situazione sanitaria in Brasile.