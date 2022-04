Inquinamento Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, il 99 per cento della popolazione mondiale respira aria inquinata, nociva per la salute. Il problema non risparmia i paesi ad alto reddito, dove il 17 per cento delle città ha valori di particolato fine oltre i limiti. Nei paesi a basso e a medio reddito la situazione è decisamente peggiore, anche se non sempre sono disponibili i dati sulla qualità dell’aria. I livelli di particolato fine PM10 sono più alti nella regione del Mediterraneo orientale, nel sudest asiatico e in Africa, mentre quelli di PM2,5 sono più alti nel sudest asiatico. L’inquinamento da biossido di azoto è invece distribuito in modo simile quasi ovunque. Per migliorare la situazione bisognerebbe ridurre l’uso dei combustibili fossili. Nella foto: New Delhi, India