Il ministero delle finanze srilanchese ha annunciato che sospenderà il pagamento del debito pubblico dichiarando il paese insolvente. La crisi economica in corso nel paese è la peggiore in settant’anni e la guerra in Ucraina rende impossibile pagare i creditori. La prossima settimana, scrive The Island, cominceranno i colloqui con il Fondo monetario internazionale.