Il 7 aprile un tribunale turco ha deciso di sospendere il processo in contumacia contro ventisei sauditi accusati dell’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, avvenuto nel 2018 nel consolato saudita a Istanbul, e di trasferire il caso in Arabia Saudita. I gruppi per la difesa dei diritti umani hanno denunciato il rischio che il regno potrebbe insabbiare il caso, in cui è implicato il principe ereditario Mohammed bin Salman. Secondo Middle East Eye, la decisione turca “distrugge la democrazia” e crea “un pericoloso precedente”.