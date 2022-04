Dopo decenni di neutralità, la Finlandia e la Svezia ufficializzeranno a maggio la richiesta d’ingresso nella Nato. Lo hanno reso noto il 25 aprile il quotidiano svedese Expressen e il finlandese Iltalehti, confermando un orientamento già emerso nelle scorse settimane in seguito all’invasione russa dell’Ucraina. Come spiega la Reuters, i due paesi avevano intensificato la collaborazione con l’alleanza atlantica dopo la guerra nel Donbass del 2014-2015, ma è stata l’aggressione russa all’Ucraina a convincerli che per la sicurezza nazionale la migliore opzione non è più la neutralità. “L’ingresso nella Nato”, scrive Dagens Nyheter, “non è un attacco alla Russia, ma un’operazione che accresce la stabilità di tutta la regione”.