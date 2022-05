Il Soldo corre non ammira diesistenza non ne sa, solo chi si gode il sole fa di nulla libertà.

◆ Sembra di essere ormai di fronte a un dilemma riassumibile con le parole di Stefan Braun: “Inviare armi è una decisione che ci rende colpevoli; ma se non lo facciamo, siamo altrettanto colpevoli” (Internazionale 1459). Verrebbe da replicare citando la conclusione dell’editoriale di Giovanni De Mauro sullo stesso numero a proposito di un cacciabombardiere francese che costerà alla collettività quanto duemila ospedali di ventimila metri quadrati ciascuno. Non sarà una risposta appropriata ma quei numeri spronano a continuare a credere nella possibilità di una soluzione diplomatica alla guerra, una posizione più lungimirante rispetto a quella che attualmente va per la maggiore. Daniele Baldisserri

◆ Ho trovato molto interessante il punto di vista dell’ex ministro degli esteri ucraino Pavlo Klimkin sul cambio di strategia di Stati Uniti ed Europa rispetto alla guerra in Ucraina (Internazionale 1459). Soprattutto quando indica l’esercito di Mosca come una schiera di assassini, predoni e stupratori. Nel frattempo a Rimini sono state più di cento le segnalazioni di molestie sessuali durante l’adunata degli alpini. Ci sono stupratori in atto e stupratori in potenza.

Giovanni Bongera