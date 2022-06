◆ Dopo aver letto l’articolo di Zeynep Tufekci sul controllo informatico e di come i dati potrebbero essere usati, ho perso la labilissima speranza che ci sia un luogo dove aspirare a non essere spiati. E non c’è bisogno di essere dei veggenti per sapere con assoluta certezza che i dati oggi apparentemente neutri e inoffensivi, possono, con un cambio di regime, diventare armi letali in mano alle polizie di governi autoritari. Siamo in buona compagnia di Winston e Julia di 1984. Giovanni Di Leo

◆ Su Internazionale 1465 si sono potuti leggere dei versi ben prima del consueto spazio riservato alla poesia tra le pagine del Pop, grazie agli stimolanti interventi di Ece Temelkuran e Jon Lee Anderson: i barbari di Kostantinos Kavafis hanno un curriculum e per Mario Benedetti un dito del Che è “abbastanza per mostrarci la strada”, mentre di Lumumba (come riportato su Internazionale 1464) è rimasto un dente che i reali del Belgio hanno restituito in occasione della loro prima visita nella Repubblica Democratica del Congo. Chissà se Nupes e Gabriel Boric sarebbero una soluzione anche per noi. Forse, per il momento, basterebbe, prendendo a prestito le parole del direttore, che “qualcuno in Italia se ne accorgesse”.

Daniele Baldisserri