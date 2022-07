◆Il 9 luglio, giorno in cui si festeggia l’indipendenza dell’Argentina, ho letto la rubrica di Giuliano Milani dedicata al libro di Ricardo Grassi sul periodo che precede la dittatura in Argentina (Internazionale 1468). Nello stesso numero mi era già tornato in mente questo paese: bastava soffermarsi sul rapporto relativo alla guerra civile in Colombia, durante la quale “se una persona scompariva o era uccisa, la società civile alimentava i sospetti con frasi come ‘di sicuro si era immischiato in qualcosa’”. In queste parole si ripropone l’idea del nemico interno come un cancro da estirpare, sempre attuale perché capace di evolversi e adattarsi in ogni contesto. Per esempio in Arabia Saudita, nel cui ritratto presentato da Julie Kebbi leggiamo di uomini in abiti civili che senza mandato arrestano e torturano per “mettere a tacere, con il pretesto della lotta al terrorismo, qualunque voce scomoda per il potere”. Infine, si evoca l’Argentina nel portfolio iracheno sui desaparecidos yazidi, i cui familiari sperano di ritrovarne i corpi su cui piangere grazie anche all’aiuto degli esperti argentini.

Daniele Baldisserri