◆ Ho letto l’ultimo editoriale di Giovanni De Mauro (Internazionale 1475) che riporta un post di Rebecca Solnit sull’imprevedibilità. Ho 28 anni e mi sento parte di una generazione che in pochi anni ha dovuto imparare ad abbracciare questo concetto. I nostri genitori ci hanno trasmesso la necessità di costruire un futuro stabile (contratto a tempo indeterminato, una casa di proprietà, una famiglia). Ora l’idea di futuro è completamente cambiata ed è difficile muoversi all’interno di questa società. Se vogliamo avere una visione realistica del mondo che ci circonda dovremmo imparare a mettere tutto in discussione e destreggiare l’imprevedibile. Solo così saremo in grado di proiettarci in modo realistico nel futuro. Più che una mancata conoscenza del passato, possiamo ricondurre il tutto a un cambiamento di valori?

Antonio Ciccolella