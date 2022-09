Plastica Un gruppo di ricercatori ha individuato la provenienza dei materiali che formano la grande isola di plastica galleggiante nell’oceano Pacifico. Per lo più si tratta di attrezzature per la pesca, in particolare le reti. Secondo lo studio, pubblicato su Scientific Reports, i principali produttori sono i paesi che praticano la pesca industriale, tra cui Giappone, Cina, Corea del Sud, Stati Uniti, Taiwan e Russia. I rifiuti in plastica di tipo domestico rappresentano circa il 16 per cento della massa totale, mentre il 28 per cento del materiale ha un’origine non identificata. L’isola pesa decine di migliaia di tonnellate e si estende per chilometri, ma costituisce solo una piccola parte della plastica presente negli oceani. Nella foto: campioni prelevati dalla grande isola di plastica galleggiante