Tra gennaio del 2018 e febbraio del 2019 il fotografo Marwan Bassiouni ha visitato più di cinquanta moschee delle quasi quattrocento sparse nei Paesi Bassi. Le ha selezionate in base all’arredamento degli interni e al paesaggio accanto all’edificio. Nelle sue immagini, che compongono la serie New dutch views, Bassiouni mostra le sale delle moschee e allo stesso tempo la vista che una finestra offre sull’esterno. Campi, centri cittadini, periferie. L’obiettivo del lavoro è da un lato documentare il paesaggio olandese e dall’altro mostrare la diversità della comunità musulmana attraverso l’architettura delle moschee. Con le sue foto Bassiouni s’interroga sul modo in cui l’islam è rappresentato in occidente e su come più culture possono convivere una accanto all’altra. New dutch views è anche un ritratto simbolico della storia personale del fotografo – la madre è italoamericana e il padre egiziano – che lo ha portato a praticare la sua religione in tutto il mondo.