Mangrovie Le foreste di mangrovie sono in declino nel mondo. In uno studio pubblicato su Nature Communications, alcuni ricercatori hanno individuato i fattori che ne hanno influenzato il degrado tra il 1996 e il 2016. Lo sviluppo economico, che in una prima fase ha causato la riduzione delle foreste, è diventato in seguito un elemento positivo. L’affidamento delle foreste alle comunità locali ha favorito la loro conservazione, mentre le attività agricole e di acquacoltura hanno avuto l’effetto opposto. La vicinanza ai centri urbani, e quindi ai mercati, è stata spesso un problema, mentre il livello di democrazia dei paesi con foreste di mangrovie si è rivelato un fattore troppo complesso da valutare. Nella foto: una foresta di mangrovie nel Queensland, in Australia