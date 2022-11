Il 27 ottobre la Banca centrale europea (Bce) ha aumentato i tre tassi di riferimento dello 0,75 per cento, scrive Die Tages­zeitung. La misura è stata decisa per contrastare la crescita dell’inflazione, che a ottobre ha registrato un nuovo record nell’eurozona, arrivando al 10,7 per cento. Secondo la Bce, potrebbero esserci altri aumenti.