Etologia La ghiandaia (Garrulus glandarius) è capace di autocontrollo. L’uccello, scrive Philosophical Transactions of the Royal Society B, è in grado di rinunciare a una ricompensa immediata per averne una migliore in seguito. Questa capacità sarebbe legata anche al grado d’intelligenza individuale. Le ghiandaie che hanno ottenuto risultati migliori nei test cognitivi erano anche le più capaci di autocontrollo.