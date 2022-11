Sudan e Sud Sudan sono vicini a un accordo su Abyei, una regione contesa ricca di petrolio al confine tra i due stati, scrive The East African. I rappresentanti dei due paesi hanno scritto un rapporto che servirà da base per determinare lo status finale di Abyei. Dopo l’accordo di pace del 2005 e l’indipendenza del Sud Sudan nel 2011, la disputa sul possesso di questo territorio era rimasta in sospeso, causando lo scoppio di conflitti tra le comunità dinka (sudsudanesi) e misseriya (sudanesi).