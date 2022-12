Il predicatore televisivo islamico Adnan Oktar, 66 anni, è molto famoso in Turchia, anche perché nel suo programma era circondato dalle sue “gattine”, cioè giovani donne poco vestite. Nel 2018 è stato arrestato insieme a centinaia di suoi seguaci, e a gennaio di quest’anno è stato condannato a 1.075 anni di carcere per una lunga lista di reati tra cui evasione fiscale, stupro e violenza sessuale su minori. In appello, il tribunale lo ha giudicato colpevole anche per i reati commessi da tutti i suoi seguaci. La pena è diventata così di 8.658 anni.