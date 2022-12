Resistere **

**con la foresta

◆ Sono una ventata d’aria fresca le parole di Eliane Brum (Internazionale 1490) che, mentre il nostro mondo di contraddizioni si sgretola, trova nella primordiale volontà di vivere la forza dell’umanità. Perché possa rifiorire con la natura, perché possa la vita sulla Terra essere un diritto e una responsabilità di tutti. Saper ispirare, in fondo, è già cambiare.

Simone Tamanini

_◆ Penso che bisognerebbe indennizzare paesi come il Brasile se desistono dallo sfruttamento di territori di importanza planetaria come l’Amazzonia e rinunciano ai guadagni che ne ricaverebbero. Solo così forse si può invertire la deforestazione selvaggia.Mariella Licata_

In bilico

tra due mondi

◆ Vorrei segnalarvi che la frase “Never forget your past” non è banalmente “dipinta su un muro”, come si legge nel testo del portfolio a pagina 74 (Internazionale 1489). La frase si trova all’ingresso del Buzlud­zha monument, un abbandonato monumento/centro congressi del Partito comunista bulgaro. Penso che questa precisazione aiuti a capire meglio il lavoro del fotografo e la ricerca dei contrasti tra passato e presente.

_Iuri _

Siamo prigionieri

della geografia?

◆ A prescindere dal ruolo della geografia all’origine dei conflitti, occorre constatare come il numero delle vittime civili sia sempre maggiore, a dispetto del progresso tecnologico che dovrebbe invece limitarle (Internazionale 1489). Anche nei confronti dell’aggressore russo, Javier Blas sottolinea sullo stesso numero come per l’occidente sia più semplice inviare armi che applicare misure economiche efficaci, che metterebbero in difficoltà i propri governi. La stessa ipocrisia si palesa nell’appoggio a Erdoğan “chiudendo un occhio sul comportamento aggressivo del regime all’interno e all’esterno della Turchia”, comprese “le operazioni militari contro i curdi”. Quel popolo da cui è partita la protesta in Iran e che a parole appoggiamo, come spiega Cengiz Aktar.

Daniele Baldisserri

Errata corrige

◆ A pagina 32 di Internazionale 1490, Livemmo è una frazione del comune

di Pertica Alta, in provincia di Brescia.

