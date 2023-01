Birmania Il 24 gennaio l’ong per i diritti umani Fortify rights ha denunciato i generali della giunta, che dovranno difendersi per genocidio, crimini di guerra e contro l’umanità davanti a un tribunale tedesco. Filippine Il 18 gennaio la giornalista Maria Ressa (nella foto), premio Nobel per la pace 2021, è stata assolta dalle accuse di evasione fiscale. Finisce così una vicenda cominciata nel 2018, quando il presidente dell’epoca, Rodrigo Duterte, aveva anche chiesto la chiusura del giornale online Rappler, fondato da Ressa.