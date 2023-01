Se si considera che Airport e i suoi sequel si svolgevano principalmente tra le nuvole, non deve sorprendere che The plane si svolga per lo più a terra, in un terminal. Il coraggioso pilota Broadie (ex militare), durante un volo da Singapore a Tokyo è costretto a un atterraggio di fortuna su un’isola filippina controllata da una non meglio identificata milizia separatista, famosa per rapimenti e uccisioni. Broadie affronta i cattivi, deciso a portare in salvo passeggeri ed equipaggio. Film d’azione poco impegnativo che può valere la raccomandazione visto il momento stanco della stagione cinematografica.

Glenn Kenny, The New York Times