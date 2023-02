Burkina Faso Il 18 febbraio le autorità hanno annunciato la fine delle operazioni della forza francese Sabre ( nella foto, un soldato francese nel paese, nel novembre 2019 ), impegnata nella lotta contro i jihadisti. Due giorni prima 51 soldati erano morti in un’imboscata nel nord.

Migranti Almeno 12 migranti sono morti e altri 61 sono dati per dispersi dopo un naufragio avvenuto il 14 febbraio al largo della Libia. Nel fine settimana successivo, in Tunisia la guardia costiera ha intercettato alcune imbarcazioni dirette in Italia, con a bordo 400 persone.