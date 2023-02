Di recente gli Stati Uniti hanno abbattuto, per motivi di sicurezza nazionale, quattro palloni che sorvolavano il paese. Secondo Washington il primo, intercettato al largo della South Carolina, era un pallone spia cinese, ma per Pechino era solo uno strumento di ricerca. Gli altri tre sono stati poi riconosciuti come innocui. Lo spazio aereo è pieno di palloni usati per scopi scientifici, commerciali o militari, che volano fino a trentacinque chilometri di altitudine. Il servizio meteorologico statunitense ne lancia circa 60mila all’anno: raccolgono dati utili per le previsioni o analizzano la qualità dell’aria. Anche l’Organizzazione meteorologica mondiale dispone di molti palloni. Insomma, Washington dovrebbe usare parecchi missili se decidesse di abbattere tutti i palloni rilevati dai radar, scrive il New York Times. Gli ambientalisti contestano da anni l’uso dei palloni, sostenendo che i detriti possono danneggiare gli ecosistemi.