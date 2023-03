Economia Il 25 febbraio si è concluso a Bangalore, in India, il vertice del G20 economico, ma i ministri delle finanze non hanno trovato un accordo per un comunicato congiunto. Ap scrive che Russia e Cina si sono opposte alla descrizione fatta della guerra in Ucraina, chiedendo di tagliare due paragrafi già contenuti nella dichiarazione con cui si era concluso il G20 di Bali. Lo ha raccontato la ministra delle finanze indiana Nirmala Sitharaman, che però non ha spiegato cosa ha spinto i due paesi in questione a fare marcia indietro su quanto approvato lo scorso novembre.