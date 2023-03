Il 23 febbraio l’amministrazione statunitense guidata da Joe Biden ha candidato Ajay Banga (nella foto), manager di origini indiane a lungo amministratore delegato della Mastercard, alla presidenza della Banca mondiale come successore di David Malpass. La candidatura, spiega il New York Times, è destinata a cambiare profondamente l’istituto, rafforzando il suo impegno contro la crisi climatica. Il manager, infatti, è noto per il suo impegno a favore delle questioni ambientali. La decisione finale sul prossimo presidente è attesa per la fine di marzo. “Non è chiaro se altri paesi presenteranno un loro candidato. Ma tradizionalmente la Banca mondiale è guidata da una persona scelta dagli Stati Uniti”, che sono il principale azionista dell’istituto. Se diventerà presidente, “Banga metterà a disposizione la sua esperienza nelle grandi organizzazioni e la sua profonda conoscenza dell’economia digitale, unita alla capacità di comprendere le sfide dei paesi in via di sviluppo”. ◆