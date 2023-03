◆ Vorrei fare qualche considerazione sull’articolo di Slavoj Žižek (Internazionale 1500). Dire che tassare i ricchi non basta è molto pericoloso. Se non basta, allora perché farlo? I titoli, gli slogan restano impressi, fanno cultura. Allora meglio dire: cominciamo con il tassare i ricchi, cominciamo cioè a salvare dalla povertà due miliardi di persone e a risolvere il problema della fame nel mondo. Non mi sembra, però, che si stia facendo da qualche parte e nemmeno che se ne stia parlando (se non con rare eccezioni, per esempio Thomas Piketty). L’articolo di Žižek lascia a bocca asciutta: dalla sua ampia e pregevole analisi filosofica, psicologica e storica, non emergono proposte politiche ed economiche (che ovviamente non gli competono) necessarie per superare gli “effetti distruttivi” del capitalismo globale e del neoliberismo, a cui accenna. Quindi, perché economisti e politici favorevoli a questo superamento non stilano un programma dove, dopo il primo punto, che dovrebbe essere assolutamente “tassare i super-ricchi”, siano elencati i passi successivi? Per restare in Italia, questo programma potrebbe essere un buon punto di partenza per il nuovo Pd.

Liliana Marta