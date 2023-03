Jeff Reitz, 50 anni, è la persona che ha visitato più spesso Disneyland: ci è andato 2.995 volte di fila, cioè otto anni, tre mesi e tredici giorni. Reitz abita a Huntington Beach, una località della California non lontana dalla Disneyland di Anaheim. Nel 2012 era disoccupato, così degli amici gli hanno regalato un pass di un anno per il popolare parco di divertimenti, per farlo uscire un po’ di casa. E lui ha cominciato ad andarci tutti i giorni, diventando popolare anche tra i dipendenti del parco. Ha smesso il 14 marzo 2020, quando Disneyland ha chiuso per il covid-19. Ora il _Guinness dei primati _ha deciso di riconoscere il suo record.