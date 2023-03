Il 28 febbraio a Bruxelles il presidente serbo Aleksandar Vučić e il premier kosovaro Albin Kurti hanno firmato un accordo per normalizzare i rapporti tra i due stati. L’intesa, negoziata con il supporto dell’Unione europea, prevede che le due parti accettino la reciproca validità di documenti e simboli nazionali, tra cui passaporti, targhe e timbri doganali. Belgrado non riconoscerà il Kosovo, ma non si opporrà alla sua adesione alle organizzazioni internazionali, mentre Pristina s’impegna a garantire un certo livello di autonomia alla minoranza serba. “A questo punto”, scrive il croato Jutarnji List, “è necessaria un’attenta vigilanza di Unione europea e Stati Uniti. Basta che Bruxelles si distragga un po’, e Belgrado e Pristina troveranno qualche motivo per non rispettare gli impegni presi e ricominciare con accuse e recriminazioni”.