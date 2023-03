Un anno di guerra in Ucraina

◆ Ho provato ad analizzare la mia reazione più volte ma non riesco a smettere di percepire le parole di Dave Eggers sulla guerra in Ucraina (Internazionale 1500) unicamente come un retorico e dannoso inno all’odio. Orgoglio di fronte alla scelta di bibliotecari di non leggere più autori russi dell’ottocento o a quella di musicisti di non interpretare più, “ovviamente”, musicisti russi dell’ottocento. Orgoglio di fronte alla storia di un bambino di sette anni che costruisce un’arma con tacita approvazione della madre perché sono “tutti pronti a combattere i russi”; orgoglio nel sottolineare che “etnicamente” ucraini e russi sono diversi o nel parlare di crimini del passato che saranno messi da parte “in nome del commercio” ma covando rabbia “per i secoli a venire”. A che pro? Che emozione e reazione vuole suscitare? La solidarietà non deve tramutarsi in cieco odio.

Laria Figurato

Tassare i ricchi non basta

◆ A differenza del commento di Liliana Marta nella posta dei lettori (Internazionale 1501), trovo che l’articolo di Slavoj Žižek sull’anticapitalismo (Internazionale 1500) sia illuminante. Come al solito il filosofo fa un’analisi del problema e non si ferma in superficie. Il titolo secondo me sta a significare che bisogna andare oltre. Quello che bisognerebbe fare lo spiega in tre punti, da cui, credo, potrebbe partire il nuovo Pd.

Fabrizio Melega

La fabbrica

degli animali

◆ L’articolo e le foto del New York Times sull’allevamento intensivo di maiali in Cina (Internazionale 1501) sono terrificanti e mi hanno scioccato. Vi è condensata, in un’immagine, tutta la spietatezza di cui gli esseri umani sono capaci.

Giovanni Di Leo

Una seconda occasione alle cose usate

◆ Ho apprezzato molto il video sul riciclo di beni usati pubblicato sul sito di Internazionale. A questo proposito vorrei condividere un pensiero. Sono un’affezionata lettrice della versione cartacea di Internazionale e non riuscirei mai a fare il passaggio al digitale perché l’esperienza non sarebbe la stessa. Dopo diversi anni da abbonata ho accumulato un gran numero di copie a cui mi piacerebbe “dare una seconda vita”.

Francesca B.

