◆ Ho letto la rubrica di Claudio Rossi Marcelli in cui si parla di stepchild adoption (Internazionale 1503). Sono una mamma affidataria che da qualche tempo tenta, senza grandi risultati, di ragionare in termini giuridici sulla situazione che coinvolge la mia famiglia. Approfondendo “l’adozione in casi particolari” (che è cosa diversa dall’adozione classica) ho scoperto che c’è una sentenza della corte costituzionale (n. 79 del 28 marzo 2022): la norma a cui si riferisce Rossi Marcelli, che vietava l’espansione dei legami parentali tra un bambino e i familiari dei suo genitori adottivi, è stata dichiarata illegittima. Quindi nonni, zii, cugini dei genitori adottivi sono giuridicamente parenti dei figli adottivi. La cosiddetta stepchild adoption si basa sugli articoli che normano “l’adozione in casi particolari” e riguarda anche le famiglie omogenitoriali.

Irene