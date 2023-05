Caldo La Spagna ha registrato una temperatura record per il mese di aprile: 38,8 gradi all’aeroporto di Córdoba, in Andalusia. Gran parte del paese è stato colpito da un’ondata di caldo eccezionale, con temperature superiori di 10-15 gradi alla media stagionale. Secondo le Nazioni Unite, il 75 per cento del territorio spagnolo è a rischio desertificazione a causa della crisi climatica. Anche in Portogallo è stata registrata una temperatura record per aprile: 36,9 gradi a Mora.