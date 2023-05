Oceani I fondali dell’oceano Pacifico settentrionale ospitano molte specie sconosciute. In particolare è ricca di biodiversità la zona di frattura Clarion-Clipperton, un’area due volte più grande dell’India ad almeno cinquecento metri di profondità, situata tra le Hawaii, Kiribati e il Messico. Secondo uno studio pubblicato su Current Biology, nella zona ci sono tra le seimila e le ottomila specie animali, delle quali l’88-92 per cento – più di cinquemila – non ancora identificato. Il gruppo più numeroso è quello degli artropodi. L’area è nota anche per la presenza di importanti materie prime, tra cui cobalto e nichel. Lo sfruttamento dei fondali potrebbe però causare una forte perdita di biodiversità. Nella foto: un crinoide prelevato dalla zona di frattura Clarion-Clipperton

Crisi climatica Secondo uno studio pubblicato su Science, negli ultimi trent’anni il livello dell’acqua si è ridotto in più di metà dei laghi e delle riserve del mondo a causa della crisi climatica e dei prelievi idrici. I ricercatori hanno analizzato 1.972 bacini in tutto il mondo. Laghi e riserve coprono il 3 per cento della superficie terrestre e contengono l’87 per cento dell’acqua dolce allo stato liquido presente sul pianeta.

◆ In Francia il 68 per cento delle falde freatiche ha livelli d’acqua insufficienti, nonostante le piogge cadute in varie regioni a partire da marzo.