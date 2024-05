Pfas Le sostanze per- e polifluoroalchiliche (pfas) sono stabili e resistenti al calore e alla degradazione. Grazie a queste caratteristiche sono scelte per molti usi, dalle padelle antiaderenti alla schiuma antincendio (nella foto), ma sono anche difficili da eliminare quando vengono disperse nell’ambiente. I pfas sono stati trovati ovunque, anche nel corpo umano, e si teme che possano avere effetti negativi sulla salute e sugli ecosistemi. Per questo gli Stati Uniti hanno imposto un limite alla loro presenza nell’acqua potabile, mentre l’Unione europea sta cercando di vietarne l’uso. Rimuoverli dall’ambiente però avrà un costo enorme, che secondo New Scientist dovrebbe essere coperto almeno in parte dalle aziende che li producono.