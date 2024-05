Mangrovie Il 50 per cento degli ecosistemi di mangrovie rischia di scomparire, afferma un rapporto dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (Iucn). Le principali minacce sono la deforestazione e l’innalzamento del livello dei mari dovuto al cambiamento climatico, che entro il 2050 potrebbe sommergere il 25 per cento dei territori occupati dalle mangrovie.

Biodiversità L’uso dei microfoni può contribuire al controllo degli ecosistemi. New Scientist descrive la più grande indagine sonora mai realizzata, che punta a verificare lo stato di salute delle foreste della Costa Rica. I ricercatori hanno installato microfoni sugli alberi in più di seicento punti, in modo da poter confrontare i suoni registrati in zone diverse delle foreste. In particolare, l’intenzione è paragonare i suoni di un’area integra con quelli di una zona riforestata. La tecnica è stata resa possibile dalla diminuzione del costo dei microfoni e dai progressi dell’intelligenza artificiale, che permette di risalire dai suoni registrati alle specie di animali presenti nell’ecosistema. Nella foto: una scimmia urlatrice in Costa Rica