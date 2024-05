Birmania Il 24 maggio le Nazioni Unite hanno reso noto che, a causa dell’intensificarsi degli scontri nello stato birmano di Rakine, circa 45mila rohingya, una minoranza musulmana ufficialmente non riconosciuta e perseguitata, hanno cercato rifugio e protezione in Bangladesh.

India Il 25 maggio sei neonati sono morti in un incendio divampato in un ospedale pediatrico senza licenza della capitale New Delhi. Due giorni dopo la polizia ha annunciato di aver arrestato un medico e il proprietario della struttura.