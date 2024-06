Le persone che lavorano in ufficio passano in media il 75 per cento del tempo sedute aumentando il rischio di malattie cardiovascolari, diabete e obesità. Studi recenti mostrano che nei luoghi di lavoro dove si promuove il movimento migliora la salute fisica e mentale del personale . Un articolo del País elenca alcune strategie contro la sedentarietà: usare scrivanie regolabili in altezza, posizionare le stampanti lontano dalle scrivanie, incentivare l’uso delle scale e avere delle aree dove fare attività fisica nelle pause.