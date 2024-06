Un tempo era il terzo lago più grande del mondo per estensione, e le sue acque coprivano quasi tutta l’area mostrata dall’immagine. Ma a partire dagli anni sessanta la sua superficie si è ridotta del 90 per cento a causa della deviazione delle acque dei fiumi Amu Darya e Sir Darya, usate per irrigare i campi di cotone e altre colture. Alla fine degli anni ottanta il lago si è diviso in due bacini, il Piccolo Aral e il Grande Aral. La scomparsa del lago è considerata uno dei peggiori disastri ambientali causati dalle attività umane e ha distrutto l’industria della pesca, che dava lavoro a decine di migliaia di persone. Ma nel 2005 la costruzione della diga di Kokaral ha fermato il prosciugamento del Piccolo Aral, il cui livello è tornato a salire.